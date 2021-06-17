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الخميس، 17-06-2021 11:25 م

وزير النقل يتفقد إجراءات القادمين بمطار الملكة علياء

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الوكيل الاخباري - تفقد وزير النقل وجيه عزايزه إجراءات التعامل مع المسافرين القادمين إلى المملكة عبر مطار الملكة علياء الدولي.اضافة اعلان


واطلع الوزير خلال زيارته إلى المطار اليوم الخميس، بحضور رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، ومدراء الأجهزة الأمنية ومجموعة المطار الدولي، على آلية استقبال القادمين إلى المملكة التي تشمل تطبيق البروتوكول الصحي، ومختبرات فحص كورونا وآلية تتبع وتسليم الحقائب، مؤكدا ضرورة العمل على تحسين عدد من الإجراءات ذات العلاقة. كما أكد عزايزه على ضرورة المتابعة الحثيثة للإجراءات المعمول بها، وضمان اتباع كفاءة الأداء ومعايير السلامة والصحة بما يضمن الحفاظ على سلامة المسافرين ورضاهم، مثنيا على الجهود المبذولة لضمان سلامة وأمن الطيران والمسافرين.

 




 

 


 

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