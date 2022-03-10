وزير النقل يدعو التعاون بين الأردن ومصر والعراق في مجال النقل

الوكيل الإخباري - عقدت الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي اجتماعها الثامن والسبعون بالقاهرة وبحضور وزراء نقل الدول الأعضاء في الشركة من جمهورية مصر العربية وجمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية.

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وأكد وزير النقل المهندس وجيه عزايزة خلال الإجتماع على ضرورة توسيع وتطوير العمل العربي المشترك بين الدول الثلاث في مجال النقل بكافة أنماطه على مستوى الدول الأعضاء ودول الإقليم من خلال إيجاد الفرص الاستثمارية والاقتصادية وتوسيعها بما يضمن تعزيز منظومة النقل وحرية الحركة وسهولة انسياب البضائع .



وأشار المهندس عزايزة إلى أن نجاح شركة الجسر العربي يعتبر نموذجا ذو أهميه في توسيع إطار التعاون والربط بين الدول الثلاث والإقليم ،وأن استغلال الإمكانيات المتاحة وتوسيع الأعمال للشركة يعتبر عاملا هاما في زيادة حجم التعاون والتكامل الاقتصادي بين مصر والعراق والأردن.



ويذكر بأن وزير النقل المهندس عزايزة التقى وزير النقل المصري كامل الوزير والوزير العراقي ناصر الشبلي بلقاءات ثنائية على هامش اجتماع الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي و بحث معهم عدد من القضايا المتعلقة بمجال النقل بكافة انماطه والتي كان ابرزها نقل البضائع و تسهيل العبور بالترانزيت.



من جانبهم أكدا وزيري النقل المصري والعراقي على ضرورة استمرار التعاون والسعي لتسهيل الحركة التجارية بين البلدين الشقيقين لدفع العجلة الاقتصادية، كما ركزا على ضرورة توفير الإمكانيات المتاحة في كلا البلدين لتعزيز منظومة النقل وإيجاد الحلول الناجعة لتسهيل حركة النقل بالترانزيت.





