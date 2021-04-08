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الخميس، 08-04-2021 06:04 م

وزير النقل يطلع على واقع واحتياجات النقل بمعبر الشيخ حسين

وجيه


الوكيل الإخباري - اطلع وزير النقل المهندس وجيه عزايزه، خلال زيارته اليوم الخميس، لمعبر وادي الأردن الشمالي (جسر الشيخ حسين) على واقع سير العمل في المعبر وأبرز المعوقات التي تواجه العاملين في قطاعي النقل والشحن.

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واستمع عزايزه، خلال لقاء عقد في مبنى مؤسسة إعمار الأغوار الشمالية، بحضور النائب علي الغزاوي ومتصرف الأغوار الشمالية الدكتور علي الحوامدة، لمطالب العاملين في قطاع النقل من الأفراد وأصحاب الشاحنات وعدد من ممثلي المجتمع المحلي والمؤسسات الرقابية المختلفة، الذين دعوا إلى اتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل حركة النقل وضمان عملية انسياب البضائع على المعبر بشكل ميسر من خلال الشاحنات.


وأكد الوزير أهمية الاستمرار في التواصل واللقاء، وأهمية المواضيع التي أثيرت، كما أكد أن الوزارة ستعمل على دراستها وإيجاد الحلول الناجعة التي تنعكس إيجابا على كفاءة وفعالية سير العمل.


وتخلل الزيارة جولة ميدانية اطلع فيها المهندس عزايزه على سير العمليات في الحرم الجمركي ودور المؤسسات الرقابية في سلسلة النقل والعبور وكفاءة عملها. 

 

بترا


 




 

 


 

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