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الثلاثاء، 20-06-2023 02:30 م

وزير خارجية سان مارينو يشيد بالعلاقات الثنائية بين الأردن وبلاده

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الوكيل الإخباري - أشاد وزير خارجية سان مارينو لوكا بيكاري بالعلاقات الثنائية التي تربط الأردن وبلاده في مختلف المجالات، والحرص على تطويرها وتنميتها.

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وبحسب بيان لقنصلية سان مارينو، أكد بيكاري خلال استقباله اليوم الثلاثاء، القنصل الفخري لسان مارينو في الأردن سامر قعوار أهمية مبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني "اجتماعات العقبة"، ودور الأردن الكبير في محاربة الإرهاب والتطرف.


وأشار إلى أهمية العمل بين الأردن وسان مارينو على ترسيخ مفاهيم التعددية والتنوع والاحترام المتبادل داخل المجتمعات، وضرورة الشراكات الدولية للعمل من أجل المصلحة العامة وحرية المعتقدات، وإبراز أهمية الحوار وتقبل الآخر في مجتمعات اليوم منبثقا من إيمان جلالة الملك الراسخ في حقوق الإنسان والعدل والحرية والتي تعد أسسا بنيت عليها جمهورية سان مارينو لتكون أول جمهورية في العالم.


وعبر بيكاري عن تقديره لجهود القنصل الفخري قعوار في ازدهار العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا أهمية توسيع التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والسياحية والثقافية، والبناء على النجاحات والاستفادة من الفرص المتاحة بين البلدين الصديقين.

 




 

 


 

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