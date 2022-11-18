وزير سابق يدعو لإعادة صياغة دور المُدرس والطلبة والمناهج

الوكيل الاخباري - دعا وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي السابق الدكتور وجيه عويس، على إعادة النظر في صياغة دور المُدرس والطلبة والمناهج، وأساليب التدريس والتعلم والتعليم والمعرفة؛ لتمكين أطراف المعادلة التعليمية من التماشي مع الثورة الرابعة في التعليم، كما هي في الصناعة والتكنولوجيا.

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وأضاف عويس، خلال اطلاق أعمال المؤتمر الثلاثون للملتقى الثقافي التربوي للمدارس الخاصة، الذي ينظمه الملتقى بالتعاون مع جامعة الحسين التقنية تحت عنوان "نحو مسيرة تعليمية مستدامة ان العالم يمر بـأربع ثورات صناعية أسهمت في تقدم مزهر للشعوب، مبينا أن الثورة الأولى اعتمدت على قوة بخار الماء والمواد الكيميائية لتوليد الطاقة، فيما اعتمدت الثانية على استخدام الكهرباء والاتصالات بعيدة المدى، والثالثة على استعمال الحواسيب والهواتف الإنترنت.



وبين أن الثورة الرابعة تميزت بمجموعة التطورات والاختراعات التكنولوجية والتقنية الحديثة، التي أصبحت تُشكل أحد أهم القوى الدافعة في المجتمعات العالمية معرفيًا وثقافيًا واقتصاديًا وسياسيًا.



وأوضح أن الذكاء الاصطناعي، يعد من أهم المظاهر التكنولوجية الحديثة، الذي بلغ الإنفاق العالمي عليه 77 مليار دولار أميركي، ومن المرجح أن يصل إلى ترليون دولار في عام 2030، لافتا إلى أن المنطقة العربية بدأت تتلمس تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وأصبح لزامًا على الدول المشاركة الفعلية مع مختلف الشركات والقطاعات الاقتصادية والأكاديمية، لتطوير الكوادر البشرية القادرة على مواكبة التحوّل الكبير جراء التكنولوجيا.