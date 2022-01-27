وزير صحة أسبق: "الأمور بدها مخافة الله واحترام عقول الناس"

الوكيل الاخباري - انتقد وزير الصحة الأسبق الدكتور سعد الخرابشة تحول التصريحات بشأن وباء كورونا، واعتبار أن اعداد الإصابات اليومي لم يعد مهما لدى مسؤولي الأوبئة، وفق قوله. اضافة اعلان





وقال الخرابشة في منشور له عبر فيسبوك، "بعد تفاقم انتشار العدوى في المجتمع الأردني، بدأ بعض المُصرِّحين باسم لجنة الأوبئة أو المسؤولين عن ملف كورونا يغيرون قواعد الاشتباك مع فيروس كورونا (أعتذر عن استخدام هذا المصطلح العسكري المحترم) من خلال محاولة إقناعنا أن عدد الحالات ونسب الإيجابية المسجلة يومياً لم تعد مهمة، والمهم هو عدد إدخالات المستشفيات. بينما كانت هذه المؤشرات مهمة جداً لديهم عندما كان الوضع الوبائي مستقراً. ألا يعتبر ذلك نوع من الهروب إلى الأمام وتضليل؟!".



وأضاف، "إن كان الأمر كما يدّعون، فما الحاجة للاستمرار بإجراء هذا الكم من الفحوصات المخبرية المكلفة يومياً؟"



ودعا إلى اقتصار الفحوصات على مراجعي المستشفيات ومن يشكون من أعراض مرضية.



وختم الخرابشة منشوره بقوله، "الأمور يا إخوان بدها مخافة الله واحترام عقول الناس".



