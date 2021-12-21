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وزير صحة أسبق لـ"الهواري": معاليك.. غلب بستيرة ولا غلب بفضيحة"

الثلاثاء، 21-12-2021 01:44 م

وزير صحة أسبق لـ"الهواري": معاليك.. غلب بستيرة ولا غلب بفضيحة"

سعد-الخرابشة
الدكتور سعد الخرابشة


الوكيل الاخباري - انتقد وزير الصحة الأسبق الدكتور سعد الخرابشة تصريحات وزير الصحة الحالي الدكتور فراس هواري، التي دعا فيها الحاصلين على شهادات مطعوم وهم من غير متلقي اللقاح مراجعة الوزارة لتصويب أوضاعهم.

 

وقال الخرابشة في منشور له على الفيسبوك: "معالي الوزير المثل بيقول: غُلْب بستيرة ولا غُلْب بفضيحة".

 

وأضاف: "إن كان قد حصل مثل هذه الحالات فالأصل أن يتم معالجتها بالسر ولا مبرر لهذا الإعلان، لأن الشخص الحاصل على شهادة مزوّرة لن يراجعكم ليكشف نفسه، كما أن هذا الإعلان يضر بسمعة برنامج التطعيم".

 

وختم قائلاً "وإذا كان الهدف الحرص على ضرورة تطعيم هذه الفئة فادعوهم للتطعيم بدون الكشف عن هوياتهم. وراقبوا عمل فرق التطعيم".

 

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