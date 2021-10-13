وزير صحة اسبق ينتقد بلاغ الدفاع الجديد

الوكيل الاخباري- نشر وزير الصحة الأسبق الدكتور سعد الخرابشة، في تغريدة له عبر تويتر تعليقا على بلاغ الدفاع الجديد.

اضافة اعلان

وقال الخرابشة "بمناسبة البلاغ الأخير: هو فيه طاولة في المطاعم أو الفنادق تتسع لأكثر من ١٠ كراسي؟!".



"حتى طاولة السفرة في المنازل لا تتسع لأكثر من ٨ مقاعد إلّا إذا عملتها طابقين".



وأصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، امس الثلاثاء، البلاغ رقم (46) من أمر الدفاع رقم (19).



وتضمن البلاغ عدم السماح لأكثر من 10 أشخاص بالتواجد على طاولة واحدة داخل المطعم، ولأكثر من 15 شخصا بالتواجد على طاولة واحدة في ساحات المطعم الخارجية، وأن لا تقل المسافة بين الطاولات في جميع الأحوال عن مترين.



كما تضمن البلاغ إلزام المولات ومراكز التسوق ومنشآت القطاع المصرفي وشركات الاتصالات ومعارضها والمطاعم الشعبية والسياحية والمقاهي والفنادق ومكاتب توزيع شركات الكهرباء وشركات المياه، بعدم السماح لأي شخص بدخولها أو التواجد فيها إلا إذا كان من الأشخاص المسموح لهم التواجد فيها وفقا لتطبيق "سند أخضر".



وبحسب البلاغ، تعاقب المنشأة المخالفة لأحكام البند (أ) من هذه الفقرة، بغرامة مقدارها ألف دينار، للمخالفة الأولى، على أن تصبح 3 آلاف دينار للمخالفة الثانية، و5 آلاف دينار للمخالفة الثالثة، وتغلق المنشأة في حالة التكرار بعد ذلك.