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الأربعاء، 02-12-2020 01:17 ص

وسط ترقب حذر ... هل يعود الطلبة الى مدارسهم الفصل الثاني ؟

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - ترقب كبير من الطلبة والاهالي حول الوصول الى بداية الفصل الدراسي الثاني وما سيتم اتخاذه من قرارات تستند الى الحالة الوبائية في المملكة .

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اهالي العديد من الطلبة قالوا للوكيل الاخباري انهم يرغبون بشدة عودة التعلم الوجاهي لما له من دور كبير في العملية التعليمية التي اعتاد عليها الطالب فيما قال اخرون ان العودة للمدارس يجب ان تكون مع بداية الفصل الدراسي الثاني حيث ان التعلم عن بُعد اثبت عدم نجاحه الى حد كبير .

 

الى ذلك فان المؤشرات الصحية في المملكة ووفق ما صرح به وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات ذاهبة بالاتجاه الايجابي والتحسن التدريجي ما أعطى الامل لاهالي لطلبة بعودة الدراسة كما كانت عليه من قبل . 

 

وكان الوكيل الاخباري قد اجرى في وقت سابق استطلاعا للراي حول منصة درسك المعدة للتعلم عن بُعد حيث قال المشاركون في التصويت ان هناك ملاحظات كثيرة على المنصة وانها لم تحقق نسبة مرتفعة من الفائدة التعليمية للطلبة . 


 




 

 


 

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