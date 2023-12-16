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14 شهيدا بقصف منازل عدة بجباليا

السبت، 16-12-2023 08:49 ص

​وسم "خمس ساعات" يتصدر الترند في الأردن

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الوكيل الإخباري- تصدر  وسم "خمس ساعات" منصة التواصل الاجتماعي "تويتر " في الاردن ، بعد استشهاد المصور الصحفي سامر أبو دقة عقب اغتياله من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي بغزة أمس .

وقد اغتيل أبو دقة أثناء توثيقه هجوما همجيا على مدرسة في خانيونس، حيث تعرض لإصابة خطيرة وتم تجاهل اصابته لـ خمس ساعات دون تقديم المساعدة، مما أدى إلى نزيف حاد واستشهاده.

نشطاء في المملكة عبروا عن غضبهم وحزنهم إزاء استشهاد الصحفي المخضرم وعدسة الحقيقة، سامر أبو دقة، من خلال المشاركة في الوسم ونشر مقاطع فيديو وصور تخلد ذكراه. و أكدوا بكلمات مؤثرة أن هجمات الاحتلال على الصحفيين تأتي في إطار محاولات إخفاء فضائح جرائمه.

ودانت شبكة الجزيرة الإعلامية بأشد العبارات، اغتيال جيش الاحتلال الإسرائيلي مصورها الزميل سامر أبو دقة بقذيفة طائرة مسيرة مساء أمس الجمعة، خلال تغطيته قصف مدرسة بخانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت الجزيرة وفقا لبيان في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، إن قوات الاحتلال عرقلت وصول فرق إسعاف للزميل أبو دقة وتركته ينزف لأكثر من 5 ساعات بعد إصابته.

وحمّلت شبكة الجزيرة إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء" والاستهداف الممنهج للعاملين مع الجزيرة وعائلاتهم.

وباستشهاد ابو دقة ارتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 90 منذ بدء العدوان على قطاع غزة في الـ 7 من اكتوبر الماضي

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