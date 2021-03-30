وسم صحتنا أولوية يشعل تويتر

الوكيل الإخباري - خاص - تصدر وسم #صحتنا_أولوية على منصة تويتر اليوم الثلاثاء، في ظل زيادة نسبة إشغال أسرة مرضى فيروس كورونا في المستشفيات الأردنية، وبتزامن مع ارتفاع نسبة الإصابات والوفيات بالفيروس.
ودعا النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري " المواطنين إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي والابتعاد عن التجمعات حفاظا على صحة أنفسنا ومن حولنا.
وأشار النشطاء إلى أن ارتفاع عدد الإصابات والوفيات لا يدل إلا على " الاستهتار" في الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية من قبل المواطنين .
وكانت قد سجلت المملكة أمس الإثنين 7940 حالة إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 597,256 حالة ووصل عدد الوفيات إلى 97 حالة ،ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 6651 حالة .
التزم بالإجراءات الوقائية حتى لا تفقد شخص غالي عليك بسبب الفيروس. #صحتنا_اولوية pic.twitter.com/wNcWm8WHsk— majed (@majed_abo_saker) March 30, 2021
وضعنا الوبأئي خطير جدا ويجب علينا الالتزام والوعي الكافي #صحتنا_اولوية pic.twitter.com/V7a80581XK— Rand 🎀 (@Rand45180051) March 30, 2021
المؤمن القوى أحب إلى الله من المؤمن الضعيف لا تجعلو الوباء يضعفنا ويرهقنا وينتشر بيننا #صحتنا_اولوية pic.twitter.com/7Tx7d0d1lc— Smeera alajarmah (@sameerall13) March 30, 2021
الحظر هو الحل الجذري للقضاء على هذا الفيروس اللعين #صحتنا_اولوية pic.twitter.com/sP9GHbMj5X— Amani (@Amani52624804) March 30, 2021
الاستهتار وعدم المبالاه يؤدي إلي ما لا يحمد عقباه خصوصآ في ظل ما نشهده من وضع وبائي خطير— 𝓓𝓐𝓝𝓐 🦋 (@DanaMus09283747) March 30, 2021
علينا جميعا الالتزام بمعايير السلامه لمنع تفشي الوباء.#صحتنا_اولوية pic.twitter.com/xZDCgRg1PF
عدد الخارجين من المستشفيات اقل من عدد الداخلين بكثير من قله الالتزام #صحتنا_اولوية pic.twitter.com/3cQ8IqOrJK— مازن العبادي (@Mmazenabad) March 30, 2021
والله الاستهتار بالفايروس اكبر غلط ولانه الفيروس موجود وكل يوم اعداد الإصابات بتزيد والوضع الوبائي خطير جدا. #صحتنا_اولوية https://t.co/Oukgf8cSId— Anwar (@Anwar_9_4_1996) March 30, 2021
لا يمكن الرجوع إلى حياة أفضل بدون بذل جهد قاسي لقمع الوضع الوبائي الذي نحن فيه إلتزم بيتك فصحتنا أهم من ما هو كان مهم في حياتنا سابقا نحن في خطر، أعلى نسبة أعداد مصابين بالفايروس بالعالم ومن أعلى أعداد الوفيات ما الذي ننتظره في استهتارنا؟ إحمي نفسك قبل فوات الاوان #صحتنا_اولوية pic.twitter.com/pvWcS9mg4W— Sawsan M (@SawsanM75224178) March 30, 2021
القطاع الصحي منهك ويحتاج مسؤوليه اجتماعيه ووعي اجتماعي من الجميع.#صحتنا_أولوية— sammar alafif (@sammaralafif155) March 30, 2021
اصبح الالتزام واجب ديني ووطني لكي لا تخسر العديد من الارواح#صحتنا_اولوية pic.twitter.com/WTy6xUMYQF— ليلى العباس (@qyxmQUQmaxjStLM) March 30, 2021