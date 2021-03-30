وسم صحتنا أولوية يشعل تويتر

الوكيل الإخباري - خاص - تصدر وسم #صحتنا_أولوية على منصة تويتر اليوم الثلاثاء، في ظل زيادة نسبة إشغال أسرة مرضى فيروس كورونا في المستشفيات الأردنية، وبتزامن مع ارتفاع نسبة الإصابات والوفيات بالفيروس.

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ودعا النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري " المواطنين إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي والابتعاد عن التجمعات حفاظا على صحة أنفسنا ومن حولنا.



وأشار النشطاء إلى أن ارتفاع عدد الإصابات والوفيات لا يدل إلا على " الاستهتار" في الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية من قبل المواطنين .



وكانت قد سجلت المملكة أمس الإثنين 7940 حالة إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 597,256 حالة ووصل عدد الوفيات إلى 97 حالة ،ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 6651 حالة .

pic.twitter.com/7Tx7d0d1lc المؤمن القوى أحب إلى الله من المؤمن الضعيف لا تجعلو الوباء يضعفنا ويرهقنا وينتشر بيننا #صحتنا_اولوية March 30, 2021



علينا جميعا الالتزام بمعايير السلامه لمنع تفشي الوباء.pic.twitter.com/xZDCgRg1PF الاستهتار وعدم المبالاه يؤدي إلي ما لا يحمد عقباه خصوصآ في ظل ما نشهده من وضع وبائي خطيرعلينا جميعا الالتزام بمعايير السلامه لمنع تفشي الوباء. #صحتنا_اولوية March 30, 2021

https://t.co/Oukgf8cSId والله الاستهتار بالفايروس اكبر غلط ولانه الفيروس موجود وكل يوم اعداد الإصابات بتزيد والوضع الوبائي خطير جدا. #صحتنا_اولوية March 30, 2021

pic.twitter.com/pvWcS9mg4W لا يمكن الرجوع إلى حياة أفضل بدون بذل جهد قاسي لقمع الوضع الوبائي الذي نحن فيه إلتزم بيتك فصحتنا أهم من ما هو كان مهم في حياتنا سابقا نحن في خطر، أعلى نسبة أعداد مصابين بالفايروس بالعالم ومن أعلى أعداد الوفيات ما الذي ننتظره في استهتارنا؟ إحمي نفسك قبل فوات الاوان #صحتنا_اولوية March 30, 2021



