الثلاثاء 30-03-2021
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الثلاثاء، 30-03-2021 02:35 م

وسم صحتنا أولوية يشعل تويتر

مممممممممممممممم
أرشيفية


الوكيل الإخباري - خاص - تصدر وسم #صحتنا_أولوية على منصة تويتر اليوم الثلاثاء، في ظل زيادة نسبة إشغال أسرة مرضى فيروس كورونا في المستشفيات الأردنية، وبتزامن مع ارتفاع نسبة الإصابات والوفيات بالفيروس.

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ودعا النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري " المواطنين إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي والابتعاد عن التجمعات حفاظا على صحة أنفسنا ومن حولنا.


وأشار النشطاء إلى أن ارتفاع عدد الإصابات والوفيات لا يدل إلا على " الاستهتار" في الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية من قبل المواطنين .


وكانت قد سجلت المملكة أمس الإثنين 7940 حالة إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 597,256 حالة ووصل عدد الوفيات إلى 97 حالة ،ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 6651 حالة .

 



 




 

 


 

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