وسم عيد الجلوس الملكي 23 يتصدر تويتر الأردن

الوكيل الإخباري - تصدر وسم #عيد_الجلوس_الملكي_23، تويتر الأردن، احتفاء بعيد الجلوس الملكي الذي يصادف التاسع من حزيران من كل عام.
وهنأ الأردنيون والأردنيات، قائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، بهذه المناسبة.
ويحتفل الأردن في هذه الأيام، بثلاث مناسبات وطنية؛ عيد الجلوس الملكي، ويوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى.
ورعى جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في صرح الشهيد أمس الخميس، الاحتفال الذي أقامته القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي لهذه المناسبات الثلاث.
لا يمكن أن تبنى الأوطان إلا بقيادة مخلصة حكيمة وشعب داعم لها ومؤمن بحبها لهذا الوطن، وفي عيد الجلوس الملكي الأردني فرصة لنجدد جميعًا حبنا وانتماءنا لهذا الوطن المعطاء.ولمليكنا الهاشمي#عيد_الجلوس_الملكي_23— Iman Al nerat. ♎️ (@ImanNerat) June 9, 2022
🌿🇯🇴❤️ pic.twitter.com/whqvhA2Lki
Since His Majesty#King_AbdullahII ’s accession to the throne, he has been devoting his efforts to the establishment of state institutions, achieving comprehensive and sustainable development, also supporting the peace process in the Region #MiddleEast#عيد_الجلوس_الملكي_23 pic.twitter.com/A6R2iXWv4A— Abdallah M.Alabed (عبدالله محمد فلاح العابد) (@AbdallahAlabed) June 9, 2022
كل عام والوطن و مليكنا المفدى بألف خير#عيد_الجلوس_الملكي_23— Alaa A. Al_jbour🇯🇴 (@AlaaAAljbour1) June 9, 2022
في #عيد_الجلوس_الملكي_23— Abdullah Almajali (@AbdullahAlmaja3) June 9, 2022
سنبقى على العهد
مخلصون للوطن والقائد#عيد_الجلوس٢٣
-اخوات خضرا- pic.twitter.com/FkWJIrZ0on
🔹كل عام والوطن وجلالة الملك المفدى ابو الحسين پألف خير ♥️🇯🇴🌿🔹— THAER ARABYAT🇯🇴🇨🇦🌿 (@THAER72648037) June 9, 2022
#عيد_الجلوس_الملكي_23 pic.twitter.com/VkGTEUfTZU