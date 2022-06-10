وسم عيد الجلوس الملكي 23 يتصدر تويتر الأردن

الوكيل الإخباري - تصدر وسم #عيد_الجلوس_الملكي_23، تويتر الأردن، احتفاء بعيد الجلوس الملكي الذي يصادف التاسع من حزيران من كل عام.

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وهنأ الأردنيون والأردنيات، قائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، بهذه المناسبة.



ويحتفل الأردن في هذه الأيام، بثلاث مناسبات وطنية؛ عيد الجلوس الملكي، ويوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى.



ورعى جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في صرح الشهيد أمس الخميس، الاحتفال الذي أقامته القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي لهذه المناسبات الثلاث.



🌿🇯🇴❤️ لا يمكن أن تبنى الأوطان إلا بقيادة مخلصة حكيمة وشعب داعم لها ومؤمن بحبها لهذا الوطن، وفي عيد الجلوس الملكي الأردني فرصة لنجدد جميعًا حبنا وانتماءنا لهذا الوطن المعطاء.ولمليكنا الهاشمي #عيد_الجلوس_الملكي_23 🌿🇯🇴❤️ pic.twitter.com/whqvhA2Lki June 9, 2022

pic.twitter.com/A6R2iXWv4A #عيد_الجلوس_الملكي_23 Since His Majesty #King_AbdullahII ’s accession to the throne, he has been devoting his efforts to the establishment of state institutions, achieving comprehensive and sustainable development, also supporting the peace process in the Region #MiddleEast June 9, 2022