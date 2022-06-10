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الجمعة، 10-06-2022 02:29 م

وسم عيد الجلوس الملكي 23 يتصدر تويتر الأردن

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الوكيل الإخباري - تصدر وسم #عيد_الجلوس_الملكي_23، تويتر الأردن، احتفاء بعيد الجلوس الملكي الذي يصادف التاسع من حزيران من كل عام.

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وهنأ الأردنيون والأردنيات، قائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، بهذه المناسبة.


ويحتفل الأردن في هذه الأيام، بثلاث مناسبات وطنية؛ عيد الجلوس الملكي، ويوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى.


ورعى جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في صرح الشهيد أمس الخميس، الاحتفال الذي أقامته القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي لهذه المناسبات الثلاث.

 

 

 

 

 

 




 

 


 

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