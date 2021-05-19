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الأربعاء، 19-05-2021 08:20 م

تصريحاته مثيرة للجدل

وسيم يوسف بين مطرقة الأردنيين وسندان النواب

وسيم
وسيم يوسف


الوكيل الإخباري - ما زال وسيم يوسف يثير الجدل بتصريحاته ، التي لم ترقَ للأردنيين خلال الفترة الأخيرة ، الأمر الذي حدا بشنّ هجوم عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للمطالبة بإسقاط الجنسية الأردنية منه .

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ولم يقف الأمر عند مواقع التواصل الاجتماعي ، بل طالت المطالبات النيابية ، خاصة بعد تصريح يوسف بـ"عدم تشريفه" بحمل الجنسية الأردنية، عدا عن موقفه "الصادم" لدى الأردنيين بشأن المقاومة الفلسطينية ، معتبرا أن حركة حماس ترتكب جرائم بحق المدنيين في غزّة .

 

ويبدو أن الحملات ما زالت مستمرة حيال من يدّعي أنه "داعية " ، ويبدو أن ورقة يوسف قد سقطت ، نتيجة لما يثيره من تصريحات وتعليقات وتغريدات ، تسبّبت بموقف صارم وحازم ، وهذا يبدو من خلال قراءة "الوكيل الإخباري" لآراء الشارع بحقّه ، من منطلق غيرتهم على "الجنسية الأردنية" والقضية الفلسطينية ".

 

يُشار إلى المذكرة النيابية التي طالبت بسحب الجنسية الأردنية ،  اليوم الأربعاء ، جاء فيها :

نطالب بسحب الجنسية الأردنية من الداعية وسيم يوسف الذي صرح بأنه لا يشرفه أن يحمل الجنسية، ونحن أيضا لا يشرفنا هذا الداعية بحمل جنسيتنا وعليه نطالب على الفور بسحبها منه لان هذه الجنسية يفتخروا بها الشرفاء من هذه الأمة.

 




 

 


 

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