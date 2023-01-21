السبت 21-01-2023
الوكيل الاخباري

ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن السبت

تشارلز الثالث يتخلى عن زي أجداده التقليدي من أجل التتويج

الخصاونة: خفض البطالة وعجز الموازنة والدين العام أهداف رئيسية نسعى لتحقيقها

وصفوه بالمجنون.. كيف استطاع شاب أردني جمع ثروة ضخمة بأميركا؟

واشنطن تدعو كييف لتأجيل "الهجوم الكبير" ضد القوات الروسية

أسعار الخضار في السوق المركزي

وفاة الشاب محمد الزعبي بحادثة اختناق في إربد

الأرصاد: أجواء باردة نسبيا اليوم السبت

وفيات السبت 21-1-2023

أجواء باردة وغائمة.. تعرف على درجات الحرارة حتى الاثنين المقبل

السبت، 21-01-2023 08:15 ص

وصفوه بالمجنون.. كيف استطاع شاب أردني جمع ثروة ضخمة بأميركا؟

زز


الوكيل الإخباري - تمكن شاب أردني من تكوين ثروة ضخمة وصلت لملايين الدولارات عبر ابتكاره تجارة جديدة في الولايات المتحدة تمثلت في تركيب العطور وبيعها. وأصبح الزبائن يأتون إليه بالطيران من داخل وخارج أميركا.

اضافة اعلان


الشاب يدعى عمر وائل، وهو في الثلاثينيات من عمره. وروى لموقع "سكاي نيوز عربية" قصته بالقول:


"أنا أردني من أصول فلسطينية، وصلت الولايات المتحدة وتحديدا ولاية فلوريدا عام 2019 كسائح ودراج للمشاركة في مهرجان سنوي للدراجات.


أعجبتني الحياة في أميركا فقررت البقاء وانتقلت لولاية شيكاغو.
بقيت 8 أشهر في حالة تخبط ولا أعرف ماذا أفعل حيث كنت جديدا وليست لدي خبرة في أي مجال عمل، كما كانت اللغة حاجزا في التعامل، فضلا عن عدم معرفتي بأشخاص كثيرين.


قررت تخصيص تلك الفترة في التعرف على البلد والناس وتعلم اللغة واندمجت أكثر مع الجالية العربية وخاصة الجالية اليمنية في شيكاغو، الذين ساعدوني ودعموني كثيرا حتى حصلت على الإقامة الدائمة بالولايات المتحدة.


بعد جولة في عدة مناطق بالولايات المتحدة، اتخذت قرار بدء مشروع لتركيب العطور، وكل من سمعني في البداية وصفني بالمجنون لأنه لا يوجد تركيب عطور في أميركا، والأميركيون يشترون أفضل ماركات العطور العالمية.


لم أسمع للآراء التي كانت تعارضني وتحبطني، وبدأت مع أحد الأصدقاء في تركيب معطر الجو، فلاقت تجارتنا رواجا كبيرا غير متوقع، فتوجهنا بعد ذلك لتركيب بقية العطور التي يستخدمها الناس.


بدأنا بمحل لبيع العطور في شيكاغوا وحاليا أصبحت أملك مصنعا ضخما للعطور المركبة في شيكاغو وفرعا رئيسيا في تامبا بفلوريدا وفرع في ميشيغان وقريبا سنفتتح أفرع بولايات أخرى.


لم يكن سهلا إقناع السوق الأميركية بعطور التركيب واستغرق الوقت مني ومن شريكي جهدا وصل لمدة عام ونصف، وخلال تلك الفترة كانت الجالية العربية هي الممول الرئيسي لمشروعي عبر شراء منتجاتي حتى صرت الآن منتشرا في معظم السوق بالولايات المتحدة.


اعتمدت على تسويق منتجاتي من خلال مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح عدد الذين يتابعونني بالملايين والزبائن يأتون لي بالطيران من داخل وخارج أميركا، كما لي فرع أيضا لعطور التركيب بالأردن.


من سخروا مني في البداية ووصفوني بالمجنون يريدون الآن مشاركتي بعدما وصلت قيمة مشروعاتي لأكثر من 3 ملايين دولار في وقت قياسي 3 سنوات فقط، وهو إنجاز ضخم.


أنصح كل شاب بأن يبدأ ما يؤمن به ولا يسمع لمن يحبط عزيمته في البداية، وكل ما يأتي للولايات المتحدة من الشباب العربي فأنا عاهدت نفسي على مساعدته مثلما حصلت على المساعدة في البداية.


حاليا أنا متجول في سيارة كرافان ضخمة ملكي، أتجول بها يوميا بين الولايات للبحث عن أماكن جديدة لتوسيع تجارتي وكذلك لتقديم المساعدة لكل شاب عربي يحتاجها، ولا أتوقف عن فهم ودراسة طبيعة المجتمع الأميركي كي أقدم له ما يحتاجه ويخدم تجارتي."

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
خ

الخصاونة: خفض البطالة وعجز الموازنة والدين العام أهداف رئيسية نسعى لتحقيقها

0L5A1045

أسعار الخضار في السوق المركزي

محمد الزعبي

وفاة الشاب محمد الزعبي بحادثة اختناق في إربد

tbl_articles_article_25093_555e65d3b1b-fb23-43c5-a131-b6b001508246

الغذاء والدواء توضح حول أسعار الأدوية في الأردن

1461079_0

شاهد.. الأمن ينشر فيديو حقيقي لضبط شخص ابتز سيدة على مواقع التواصل

11202289480389636148

الضمان: لا زيادة على الرواتب التقاعدية في الوقت الحالي

أخبار متعلقة
325164801_466087812406027_1901597234384084706_n

الشمالي: الولايات المتحدة من أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة

1673351868995

رئيس هيئة الأركان يستقبل وفداً من منظمة رجال الأعمال التنفيذيين

FmCKHKwWYAQA3NB

الملك يؤكد أهمية فتح آفاق جديدة من التعاون بين الأردن والولايات المتحدة

احمد

شرطة انجلترا تعلن عن فقدان شاب أردني منذ 16 يوما