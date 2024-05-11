وصفي عيّاد سفيرا غير مقيم للأردن في موزمبيق

الوكيل الإخباري

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- قدّم السفير د. وصفي عيّاد، أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية موزمبيق فيليب جاسينتو نيوسي، سفيراً معتمداً غير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية موزمبيق، وذلك خلال مراسم رسمية جرت في مقر الرئاسة الموزمبيقية في العاصمة مابوتو.ونقل السفير عيّاد تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني للرئيس فيليب نيوسي، وتمنياته للشعب الموزمبيقي الصديق بمزيدٍ من التقدم والازدهار، وبدوره طلب الرئيس نيوسي، نقل تحياته إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيداً بسياسة جلالته الحكيمة، كما أبدى اهتمام الحكومة الموزمبيقية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، متمنياً للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد، وزيرة الخارجية والتعاون الموزمبيقية فيرونيكا ماكامو، وعدد من كبار المسؤولين في مكتب رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية والتعاون الموزمبيقية.