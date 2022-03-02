وصول الطائرتين العسكريتين إلى رومانيا لإجلاء الأردنيين القادمين من أوكرانيا - صور

الوكيل الإخباري - أعلن سفير الأردن لدى رومانيا وبلغاريا ومولودوفا سفيان القضاة، وصول الطائرتين العسكريتين إلى مطار بوخارست في رومانيا لإجلاء الأردنيين القادمين من أوكرانيا صباح اليوم الأربعاء.

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وأضاف القضاة عبر تويتر " استقبلت قبل قليل في مطار بوخارست الطائرتين العسكريتين اللتين وجه جلالة الملك عبدالله الثاني بإرسالهما لإخلاء الأردنيين الذين وصلوا إلى رومانيا قادمين من أوكرانيا وسعدت باستقبال صقور سلاح الجو الاردني".



وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وجه بإرسال طائرتان عسكريتان إلى رومانيا وذلك لإخلاء المواطنين الأردنيين الذين عبروا الحدود إليها قادمين من أوكرانيا إثر ازدياد حدة التوتر والأعمال العسكرية هناك.











