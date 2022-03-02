الأربعاء 02-03-2022
الوكيل الاخباري

مسؤول أوروبي: حرمان 7 بنوك روسية من التعامل بنظام "سويفت" المصرفي ​

طائرة اجلاء الأردنيين من أوكرانيا عبر رومانيا تصل عمان

مصدر: رئيس الوزراء يعاود العمل وجاهيا الاسبوع القادم

منتدى الاستراتيجيات: الدين العام في الأردن مرتفع

الملك يزور معان ويوجه وزارة السياحة

الأمم المتحدة : 836 ألف لاجئ أوكراني

المالية: صرف راتب آذار الحالي في الموعد المعتاد دون تقديم بسبب رمضان

طرح عطاء جديد لشراء 120 الف طن من الشعير

السفير الأردني في رومانيا: اقلاع طائرة إجلاء الأردنيين الثانية عصر اليوم

أخصائي روسي: المناعة الجماعية أعلى مما كنا نعتقد

الأربعاء، 02-03-2022 08:47 ص

وصول الطائرتين العسكريتين إلى رومانيا لإجلاء الأردنيين القادمين من أوكرانيا - صور

1


الوكيل الإخباري - أعلن سفير الأردن لدى رومانيا وبلغاريا ومولودوفا سفيان القضاة، وصول الطائرتين العسكريتين إلى مطار بوخارست في رومانيا لإجلاء الأردنيين القادمين من أوكرانيا صباح اليوم الأربعاء.

اضافة اعلان


وأضاف القضاة عبر تويتر " استقبلت قبل قليل في مطار بوخارست الطائرتين العسكريتين اللتين وجه جلالة الملك عبدالله الثاني بإرسالهما لإخلاء الأردنيين الذين وصلوا إلى رومانيا قادمين من أوكرانيا وسعدت باستقبال صقور سلاح الجو الاردني".


وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وجه بإرسال طائرتان عسكريتان إلى رومانيا وذلك لإخلاء المواطنين الأردنيين الذين عبروا الحدود إليها قادمين من أوكرانيا إثر ازدياد حدة التوتر والأعمال العسكرية هناك.




 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
0cf87bab-da28-4620-bf7f-fb6df952053b

طائرة اجلاء الأردنيين من أوكرانيا عبر رومانيا تصل عمان

M63A2500

مصدر: رئيس الوزراء يعاود العمل وجاهيا الاسبوع القادم

OfficialHM

الملك يزور معان ويوجه وزارة السياحة

2202221132946468124984

المالية: صرف راتب آذار الحالي في الموعد المعتاد دون تقديم بسبب رمضان

6745031-360096859

طرح عطاء جديد لشراء 120 الف طن من الشعير

resize

إزالة الدعاية الانتخابية المخالفة في مأدبا

أخبار متعلقة
60925799_303

الخارجية لـ"الوكيل الإخباري": لم يردنا أي بلاغ عن تعرض سيارة أردني للقصف في أوكرانيا

w

1430 أردنيا في أوكرانيا سجلوا على رابط إلكتروني لوزارة الخارجية

eeeeee

الخارجية : إرسال دبلوماسيين قرب حدود أوكرانيا للتعامل مع أردنيين راغبين بالمغادرة

وزارة الخارجية

الخارجية : نبحث سبل إخلاء اردنيين من أوكرانيا براً عبر الدول المجاورة

اوك٦

مواطن أردني من أوكرانيا يتحدث عن الأوضاع هناك

الأزمات

إدارة الأزمات: إعفاء الاردنيين المقيمين في أوكرانيا من قيود السفر