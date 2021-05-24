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الإثنين، 24-05-2021 10:49 م

وصول الطفلتين ساره وفرح من قطاع غزة لمدينة الحسين الطبية

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الوكيل الاخباري  - وصلت الطفلتان (ساره وفرح) مساء اليوم الاثنين، إلى مدينة الحسين الطبية من قطاع غزة، تنفيذاً لتوجيهات جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني لتقديم الرعاية الصحية والطبية اللازمة لهما.
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وقال مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب عبدالله عميش، انه بناء على إيعاز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، فقد تم اليوم إخلاء الطفلتين من قطاع غزة إلى مدينة الحسين الطبية بسيارات إسعاف تابعة للخدمات الطبية الملكية وبالتنسيق مع كوادر المستشفى الميداني الأردني في القطاع.

 




 

 


 

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