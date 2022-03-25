وصول القوة الأردنية المشاركة بتمرين سحاب/ 4

الوكيل الإخباري

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- وصلت القوة الأردنية المشاركة في تمرين سحاب/ 4، اليوم الجمعة، إلى أرض الوطن، بعد انتهاء فعاليات التمرين العسكري المشترك الذي نُفذ في المملكة العربية السعودية.وهدف التمرين الذي استمر لمدة أسبوعين إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجيشين، ورفع المستوى التدريبي لوحدات القوات المسلحة في مجال الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل، إضافة إلى تفعيل العمل المشترك وتطوير الاستجابة السريعة للعمليات.يشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية مستمرة في تعزيز التعاون والعمل المشترك مع جيوش الدول الصديقة والشقيقة.