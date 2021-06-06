وصول حصيلة متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا في الأردن لنحو 1.75 مليون



الوكيل الاخباري -

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وصلت حصيلة متلقي الجرعة الأولى من اللقاح الواقي من فيروس كورونا المستجد في الأردن إلى 1.748084 مليون شخص وفق إعلان وزارة الصحة الأحد.وتلقى 559894 ألف شخص جرعتي اللقاح الواقي من الفيروس، فيما بلغ عدد المسجلين في منصة تلقي اللقاح 2.714567 مليون شخص.وأعلن الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي، الخميس، وصول 1.4 مليون جرعة من اللقاحات الواقية من فيروس كورونا خلال شهر أيار/مايو، وتوقع وصول 1.6 مليون جرعة الشهر الحالي، و1.6 مليون الشهر المقبل.واعتبر أن الكميات التي ستصل من اللقاح كميات جيدة وكافية للوصول إلى الحد المطلوب وهو التطعيم بـ 3 ملايين جرعة في نهاية شهر حزيران/يونيو.