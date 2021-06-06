الإثنين 07-06-2021
الوكيل الاخباري

قرار حكومي بإلغاء تحديد السقوف السعرية للدجاج

العلوم والتكنولوجيا ومركز السلم المجتمعي يبحثان التعاون بينهما

حملات نظافة في الطرق والشوارع بكفرنجة

الاردن يدين مقتل نحو 160 شخصا في بوركينا فاسو

%2.96 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الاثنين

تجار الألبسة تدعو المواطنين للبدء بشراء مستلزمات عيد الأضحى

مؤتة تبحث التحديات التعليمية فيها جراء جائحة كورونا

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الأميرة سلمى تفتتح مركز تدريب المرأة العسكرية

تنظيم نشاطات شبابية توعوية في جرش

الأحد، 06-06-2021 06:07 م

وصول حصيلة متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا في الأردن لنحو 1.75 مليون

2222


 
الوكيل الاخباري - وصلت حصيلة متلقي الجرعة الأولى من اللقاح الواقي من فيروس كورونا المستجد في الأردن إلى 1.748084 مليون شخص وفق إعلان وزارة الصحة الأحد.
اضافة اعلان

وتلقى 559894 ألف شخص جرعتي اللقاح الواقي من الفيروس، فيما بلغ عدد المسجلين في منصة تلقي اللقاح 2.714567 مليون شخص.

وأعلن الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي، الخميس، وصول 1.4 مليون جرعة من اللقاحات الواقية من فيروس كورونا خلال شهر أيار/مايو، وتوقع وصول 1.6 مليون جرعة الشهر الحالي، و1.6 مليون الشهر المقبل.

واعتبر أن الكميات التي ستصل من اللقاح كميات جيدة وكافية للوصول إلى الحد المطلوب وهو التطعيم بـ 3 ملايين جرعة في نهاية شهر حزيران/يونيو.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
دار رئاسة الوزراء في عمان- %28أرشيفية%29

قرار حكومي بإلغاء تحديد السقوف السعرية للدجاج

1

العلوم والتكنولوجيا ومركز السلم المجتمعي يبحثان التعاون بينهما

w

حملات نظافة في الطرق والشوارع بكفرنجة

خارجية

الاردن يدين مقتل نحو 160 شخصا في بوركينا فاسو

620213171748364509265

%2.96 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الاثنين

fff

تجار الألبسة تدعو المواطنين للبدء بشراء مستلزمات عيد الأضحى

أخبار متعلقة
5202119175028419879638

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

ffff

الاردن يسجل 19 وفاة و 1180 اصابة جديدة بفيروس كورونا

122020416130936873820

تفاصيل إصابات ووفيات كورونا بالمملكة اليوم

420212916627788132696

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

3202122174455809729308

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

520216182945924034593

تطورات قرارات الحكومة بشأن حظر التجول الليلي