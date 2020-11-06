وصول طائرة إماراتية تحمل مساعدات طبية للمملكة

الوكيل الاخباري - وصلت الى مطار الملكة علياء الدولي اليوم الجمعة، طائرة المساعدات الطبية الثالثة المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة للمملكة.

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وتحمل الطائرة، معدات طبية متنوعة تضم اجهزة تنفس اصطناعي وفحوصات سريعة (بي سي ار)، لفيروس كورونا لغايات دعم جهود المملكة في احتواء المرض.



وتأتي هذه المساعدات، في إطار العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وجهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز التضامن العالمي في مكافحة الفيروس.



--(بترا)

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