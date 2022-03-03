الخميس 03-03-2022
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الخميس، 03-03-2022 07:05 ص

وصول طائرة الإجلاء الثانية إلى المملكة

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن وصول طائرة الإجلاء الثانية لسلاح الجو الملكي الأردني إلى مطار ماركا العسكري، صباح اليوم الخميس، التي أُرسلت إلى رومانيا وهنغاريا بتوجيهاتٍ من جلالة الملك عبدالله الثاني لنقل مواطنين أردنيين من مطار هنري كوندا الدولي في بخارست ومطار بودابست فرانز ليست الدولي، وعلى متنها (٧٥) مواطناً وعائلاتهم وعدد من الأشقاء الفلسطينيين ممن تمكنوا من عبور الحدود إلى رومانيا وهنغاريا قادمين من أوكرانيا. 

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‏وكان في استقبال الطائرة مدير إدارة الشؤون القنصلية والعمليات والناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وعدد من موظفي الوزارة ، وممثل عن قيادة سلاح الجو الملكي. 


وأضافت الوزارة "قد تكللت عملية الإجلاء بالنجاح بعد التنسيق الوثيق بين جميع الجهات الأردنية المعنية في وزارة الخارجية، والقيادة العامة للقوات المسلحة/ قيادة سلاح الجو الملكي، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، والسفارات المعنية في الدول الحدودية مع أوكرانيا لنقل المواطنين الأردنيين وأشقائهم الفلسطينيين من بخارست وبودابست إلى المملكة".



 




 

 


 

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