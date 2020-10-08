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الخميس، 08-10-2020 06:23 م

وصول طائرة مساعدات طبية اماراتية للمملكة

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 الوكيل الاخباري - وصلت الى مطار الملكة علياء الدولي اليوم الخميس، طائرة المساعدات الطبية الثانية المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة للمملكة، وتضم معدات طبية وفحوصات كورونا مخصصة لتعزيز جهود الاردن في احتواء فيروس كورونا.
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وقال ممثل البعثة الدبلوماسية لدولة الامارات العربية في عمان خالد علي النعيمي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ان هذه المساعدات، تأتي في اطار جهود وتوجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز التضامن العالمي لمكافحة الفيروس، وتوفير الدعم للعاملين في الخطوط الامامية من الكوادر الطبية.

واضاف النعيمي، ان هذه المساعدات تؤكد الدور المهم لدولة الامارات العربية في دعم الأشقاء، وتعزيز العلاقات الثنائية التي تربط الاردن ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمبنية على الاخوة والمصالح المشتركة.

 




 

 


 

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