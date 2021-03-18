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الخميس، 18-03-2021 08:14 م

وصول طائرة مساعدات طبية للأردن من مملكة بلجيكا

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الوكيل الاخباري - مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، استقبل رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، طائرة تحمل مساعدات طبية مقدمة للأردن من مملكة بلجيكا، بهدف دعم الجهود الوطنية في محاربة وباء كورونا.
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وتحمل الطائرة التي وصلت إلى مطار ماركا العسكري اليوم الخميس، أجهزة ومستلزمات طبية من بينها أجهزة أوكسجين ومولدات طاقة، لتعزيز قدرة القطاع الطبي الأردني في التعامل مع جائحة كورونا، وكبح جماح الانتشار الكبير للفيروس.

وتأتي هذه المساعدات ثمرة للعلاقات الوثيقة بين جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملك فيليب، ملك مملكة بلجيكا، وبين الأسرتين الحاكمتين في البلدين الصديقين.
 

 




 

 


 

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