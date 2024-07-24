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وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة 79 إلى أرض المهمة

الأربعاء، 24-07-2024 02:12 م

وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة 79 إلى أرض المهمة

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الوكيل الإخباري- استكملت طواقم ومرتبات المستشفى الميداني الأردني "غزة/ 79" وصولها إلى شمال قطاع غزة، أمس الثلاثاء، لأداء واجبها الإنساني والطبي في تقديم يد العون والمساعدة للأهل والأشقاء في قطاع غزة.

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ورافقت الطواقم الطبية شاحنات حملت على متنها مساعدات طبية وعلاجية وإنسانية، حيث بدأت الطواقم فور وصولها باتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بواجبهم وتأدية مهامهم بكل كفاءة.


ويضم المستشفى تخصصات طبية يقوم على إدارتها طاقم متخصص ومؤهل وذو كفاءة عالية.


يشار إلى أن طواقم المستشفى الميداني الأردني "غزة/ 78" عادت إلى أرض الوطن بعد أداء واجبها، وتسليم مهمة طواقم "غزة/ 79".





 




 

 


 

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