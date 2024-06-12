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وصول طواقم "الميداني الأردني نابلس 3" ترافقها شاحنات مساعدات

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الأربعاء، 12-06-2024 03:35 م

وصول طواقم "الميداني الأردني نابلس 3" ترافقها شاحنات مساعدات

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الوكيل الاخباري - استكملت طواقم ومرتبات المستشفى الميداني الأردني نابلس/3، وصولها إلى نابلس، أمس الثلاثاء، لأداء واجبها الإنساني والطبي في تقديم يد العون والمساعدة للأهل والأشقاء في الضفة الغربية ومدينة نابلس، للتخفيف من معاناتهم في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية.

ورافقت الطواقم الطبية 8 شاحنات، حملت على متنها مساعدات طبية وعلاجية، لرفد المستشفى الميداني الذي يضم عدة تخصصات طبية، تقوم على إدامتها طواقم متخصصة ومؤهلة ومن ذوي الخبرة والاحترافية العالية.

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