الثلاثاء 12-10-2021
الوكيل الاخباري

صندوق النقد يجدّد ثقته بمديرته العامة بعد اتهامات بالتلاعب

موسكو ترفض اتهامات واشنطن باستخدام الغاز كوسيلة ضغط

نقابة الصحفيين تنشر أسماء المرشحين لانتخابات مجلسها

الجامعة الأردنية تبحث التعاون الأكاديمي مع بنغلادش

تربية الكورة تُكرم المعلمات المتقاعدات احتفاء بيوم المعلم

عودة 230 شخصا إلى الكرك بعد إجلاؤهم إثر قضايا عشائرية

الارصاد الجوية تحذر من طقس الاربعاء

وفيات كورونا حول العالم تقترب من 5 ملايين

وصول عدد الحالات المشتبه بتعرضها للتسمم إلى 43 في جرش

الحنيطي يقلّد كوكبة من ضباط الصف بميدالية مئوية الدولة

الثلاثاء، 12-10-2021 05:40 م

وصول عدد الحالات المشتبه بتعرضها للتسمم إلى 43 في جرش

w


الوكيل الاخباري - ارتفع عدد حالات الاشتباه بالتسمم بالمياه في جرش إلى 43 حالة، وفق مدير الشؤون الصحية في محافظة جرش محمد الطحان، بعد إغلاق محطة تحلية مياه في المحافظة احترازيا.

وأعلن الطحان عبر "المملكة"، الثلاثاء عن "إرسال فريق تقصٍ إلى منطقة جبة في جرش لجمع عينات من أهالي المصابين، وجمع عينات من خزانات مياه المنازل، وعينات عشوائية من المنازل الأخرى؛ لغايات حصر ما إذا كان هناك جرثومة أم لا".

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020217165410794983280

نقابة الصحفيين تنشر أسماء المرشحين لانتخابات مجلسها

1020216164548919112130

الجامعة الأردنية تبحث التعاون الأكاديمي مع بنغلادش

وزارة التربية والتعليم

تربية الكورة تُكرم المعلمات المتقاعدات احتفاء بيوم المعلم

وزارة-الداخلية

عودة 230 شخصا إلى الكرك بعد إجلاؤهم إثر قضايا عشائرية

9202128121632785128896

الحنيطي يقلّد كوكبة من ضباط الصف بميدالية مئوية الدولة

وزارة الصحة

3.385572 مليون جرعة لقاح ثانية بالاردن

أخبار متعلقة
Jerash_01

بدء فعاليات ملتقى جرش النقدي

bb70e3fb-885d-49a0-9a5d-0ea2ff61e18f

نجوم الدراما العربية يشكون همومها من عمان (صور)

وزارة الصحة

الصحة تؤكد استمرارها بصرف مستحقات شركات الأدوية

ffff

مدير مهرجان جرش: الالتزام بالبروتوكول الصحي كان 100%

1 (67)

الحكومة : لن يكون هناك اغلاقات او حظر تجول مجدداً

georgewassouf2_1

إعادة ثمن التذاكر لحفل جورج وسوف لمن مُنع من الدخول