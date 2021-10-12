وصول عدد الحالات المشتبه بتعرضها للتسمم إلى 43 في جرش

الوكيل الاخباري - ارتفع عدد حالات الاشتباه بالتسمم بالمياه في جرش إلى 43 حالة، وفق مدير الشؤون الصحية في محافظة جرش محمد الطحان، بعد إغلاق محطة تحلية مياه في المحافظة احترازيا.



وأعلن الطحان عبر "المملكة"، الثلاثاء عن "إرسال فريق تقصٍ إلى منطقة جبة في جرش لجمع عينات من أهالي المصابين، وجمع عينات من خزانات مياه المنازل، وعينات عشوائية من المنازل الأخرى؛ لغايات حصر ما إذا كان هناك جرثومة أم لا".

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