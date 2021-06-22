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الثلاثاء، 22-06-2021 12:25 م

وصول عوض الله والشريف حسن إلى محكمة أمن الدولة - فيديو

مك


الوكيل الإخباري - وصل وزير التخطيط والتعاون الدولي والمالية الأسبق باسم عوض الله، والشريف "عبد الرحمن حسن" زيد حسين، إلى محكمة أمن الدولة قبل قليل في ثاني جلسات محكمة أمن الدولة ، لاستكمال الاستماع لقضية الفتنة .

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وقررت المحكمة عقد جلسات محاكمة المتهمين الاثنين في قضية زعزعة استقرار الأردن المعروفة بقضية "الفتنة"، في ضوء وقائع الدعوى وتعلقها بأمن وأسرار الدولة، وحفاظا على النظام العام.

واستند قرار المحكمة للمادة الثَّامنة من قانونها رقم 17 لسنة 1959، دون أن يخل ذلك بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع.

واستمعت المحكمة في جلستها الأولى والتي عقدتها، الاثنين، إلى خمسة شهود نيابة عامة، اثنان منهما حضوريا والثلاثة الآخرون تليت شهاداتهم أثناء الجلسة في القضية التي يحاكم فيها وزير التخطيط والتعاون الدولي والمالية الأسبق باسم عوض الله، والشريف "عبد الرحمن حسن" زيد حسين.

 

 

 

 




 

 


 

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