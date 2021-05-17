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الإثنين، 17-05-2021 07:20 م

وصول قافلة إمدادات طبية أردنية إلى قطاع غزة

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الوكيل الاخباري - وصلت قافلة إمدادات طبية أردنية إلى قطاع غزة مساء الاثنين .
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وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجّه رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي إلى مديرية الخدمات الطبية الملكية والمديريات المعنية في القيادة العامة للقوات المسلحة وبالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية، بتجهيز قافلة تعزيز مساعدات لإرسالها إلى الاشقاء في قطاع غزة لدعم جهود المستشفى الميداني العسكري هناك نتيجة الظروف الراهنة التي يمر بها القطاع وأدت إلى وقوع عشرات الضحايا والإصابات.

 




 

 


 

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