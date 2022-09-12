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الإثنين، 12-09-2022 04:24 م

وصول مرتبات وحدة الإسناد الأرضي مالي/4 إلى أرض الوطن

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الوكيل الإخباري - وصلت مرتبات وحدة الإسناد الأرضي مالي/4 إلى أرض الوطن، مساء أمس الأحد، عبر مطار الملكة علياء الدولي، بعد انتهاء مهامهم في جمهورية مالي، وكان في استقبالهم مدير العمليات الجوية في سلاح الجو الملكي العميد الركن الطيار محمد الجالودي ومساعد مدير أمن وحماية المطارات العقيد الركن زايد القرالة.

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وتأتي هذه المشاركة مع القوة الدولية المشتركة في إطار الواجب الإنساني الذي تنفذه القوات المسلحة الأردنية في مختلف بقاع العالم، ضمن مهام الأمم المتحدة ومساهمتها الكبيرة في إعادة الأمن والاستقرار، وتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدات الإنسانية للدول التي تشهد الحروب والكوارث أو الأزمات تحت مظلة الأمم المتحدة.

وتشارك القوات المسلحة ضمن قوات حفظ السلام العاملة في مالي منذ تموز 2018 من خلال تقديم خدمات الإسناد الأرضي في مطار غاو شمالي مالي.




 




 

 


 

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