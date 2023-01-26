وصول مرتبات وحدة الإسناد الأرضي مالي2 إلى أرض الوطن

الوكيل الإخباري - وصلت مرتبات قوة الانتشار السريع الأردنية مالي2 صباح اليوم الخميس، إلى أرض الوطن عبر مطار الملكة علياء الدولي، بعد انتهاء مهامهم في جمهورية مالي، وكان في استقبالهم مدير التدريب العسكري العميد الركن حسن الخالدي، ومندوب عن مديرية أمن وحماية المطارات.

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وتأتي هذه المشاركة مع القوة الدولية المشتركة في إطار الواجب الإنساني الذي تنفذه القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي في مختلف بقاع العالم، ضمن مهام الأمم المتحدة ومساهمتها الكبيرة في إعادة الأمن والاستقرار، وتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدات الإنسانية للدول التي تشهد الحروب والكوارث أو الأزمات تحت مظلة الأمم المتحدة.



وتشارك القوات المسلحة الأردنية ضمن قوات حفظ السلام العاملة في مالي منذ تموز 2018 من خلال تقديم خدمات الإسناد الأرضي في مطار غاو شمالي مالي.



وتجدر الإشارة إلى أن الدفعة الأخيرة من مرتبات وحدة الإسناد الأرضي مالي/3 غادرت إلى أرض المهمة صباح يوم أمس الأربعاء.