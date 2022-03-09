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وصول 17 أردنياً قادماً من مدينة سومي إلى رومانيا - صور

وزارة الخارجية


الوكيل الإخباري - وصلت أول مجموعة من الأردنيين القادمين من مدينة سومي الأوكرانية إلى رومانيا، وفق ما قال السفير الأردني في بخارست سفيان القضاة فجر الأربعاء.

وكتب القضاة على تويتر: بحمد الله، وصلت الآن لمركز حدود سيريت الروماني أول مجموعة من أبنائنا الأردنيين 17 و4 من الأخوة الفلسطينيين بعد أن بذلت (وزارة الخارجية وشؤون المغتربين) جهود كبيرة لإخلاء 120 أردنيا من مدينة سومي الأوكرانية، وكان في استقبالهم قنصلنا والنشامى الأردنيين.

وأكد القضاة أنه فور وصولهم (المجموعة) إلى بخارست سيتم تأمينهم إلى الأردن.

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