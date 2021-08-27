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الجمعة، 27-08-2021 09:33 م

وصول 2.8 مليون جرعة من لقاح كورونا إلى الأردن الشهرين المقبلين

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الوكيل الإخباري - تصل إلى الأردن 2.8 مليون جرعة من لقاحات واقية من فيروس كورونا خلال الشهرين المقبلين، وفق الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة عادل البلبيسي.
وقال البلبيسي عبر التلفزيون الأردني" خلال الأسبوع المقبل سيصل الأردن أكثر من 800 ألف جرعة من اللقاح، وسيصل في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2021 نحو مليوني جرعة أخرى".

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وأضاف، أن الحكومة لا تنوي "في الوقت الحالي" إدخال أنواع جديدة من اللقاحات الواقية.


"الحكومة متعاقدة مع كمية كبيرة من اللقاحات (...) والأردن يستخدم 4 أنواع من اللقاحات، وهي فايزر وسبوتينك-في وسينوفارم وأسترازينكا"، وفق البلبيسي.

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