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الأحد، 10-04-2022 01:18 م

وصول 300 صهريج نفط إلى الحدود العراقية الأردنية

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الوكيل الإخباري - وصل 300 صهريج محمل بالنفط من مصفاة بيجي العراقية إلى الحدود العراقية الأردنية تمهيدا لدخولها خلال الساعات المقبلة إلى المملكة.

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وقال نائب رئيس نقابة أصحاب الشاحنات نائل الذيابات، اليوم الأحد، إن شحنات النفط وصلت الحدود الأردنية العراقية وهي في طريق العبور إلى الأراضي الأردنية لكن بعد إتمام المخاطبات الرسمية والإجراءات اللوجستية الخاصة بها.


وأوضح أن تحميل تلك الشحنات النفطية بدأ مطلع نيسان الحالي من مصفاة بيجي العراقية ضمن اتفاق بين البلدين يقضي بتزويد الأردن بنحو 300 ألف برميل نفط شهريا و بمعدل 10 آلاف برميل يوميا.


واكد ان شحنات النفط التي ستصل خلال الساعات المقبلة، ستزود المملكة بحوالي 60 ألف برميل بعد انقطاع النفط منذ مطلع شباط الماضي جراء العديد من المشاكل اللوجستية التي وقفت عائقا أمام إتمام عمليات التزويد.


وأشاد الذيابات بجهود الأشقاء العراقيين الذين يبددون كل الصعوبات أمام عمليات تزويد المملكة بالنفط، مؤكدا وجود اتصالات مستمرة لتسهيل نقل شحنات النفط العراقية إلى الأردن.

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