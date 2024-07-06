السبت 06-07-2024
الوكيل الاخباري
 

وصول 50 شاحنة مساعدات إنسانية أردنية إلى شمال غزة

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السبت، 06-07-2024 10:48 م

وصول 50 شاحنة مساعدات إنسانية أردنية إلى شمال غزة

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الوكيل الإخباري - وصلت، السبت، قافلة مساعدات إنسانية مكونة من 50 شاحنة للأهل في شمال غزة، تم تسييرها من قبل القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي (WFP) وبدعم عدد من المنظمات والمؤسسات المختلفة.

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وحملت القافلة الطرود الغذائية والخيم والبطانيات والملابس والطرود الصحية، ليصار إلى توزيعها من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.


أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي، قال إنّه لن يتوقف الأردن عن إمداد الأهل في قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية، والذي تعتبره واجباً وطنياً.


وبين أن استمرار ادخال المساعدات هي الأولوية الأولى والقصوى لدينا نظرا للوضع الراهن.


وأوضح الشبلي أن العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت قطاع غزة حتى اليوم بلغ 2474 شاحنة، بالإضافة إلى 53 طائرة عبر العريش.


وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال خدمة "كليك" على الاسم "JHCOGAZA"، إضافة إلى "إي فواتيركم" ومن خلال موقعها الإلكتروني www.jhco.org.jo.

 




 

 


 

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