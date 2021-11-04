وصول 500 ألف جرعة من لقاح كورونا الصيني إلى الأردن

الوكيل الإخباري- أكد وزير الصحة فراس الهواري، الخميس وصول 500 ألف جرعة من مطعوم "سينوفارم" المضاد لفيروس كورونا الصيني إلى الأردن اليوم (الخميس)".



السفير الصيني في الأردن تشين تشوان دونغ، شكر الأردن لتسهيل إجراءات التطعيم ضد كورونا للمواطنين الصينيين والطلاب في الأردن وعلاج المصابين بفيروس كورونا.



وأضاف بكلمة له في مراسم تسليم لقاحات كورونا المتبرع بها من جمهورية الصين الشعبية للأردن: "وصلت قبل أيام إلى عمّان الدفعة الثانية من لقاحات كورونا (سينوفارم) الممنوحة من الحكومة الصينية إلى الشعب الأردني."



وقال: "أشعر اليوم بسعادة كبيرة وفخر بانضمامي إلى مراسم التسلم والاستلام للقاحات مع وزير الصحة فراس الهواري في مركز التطعيم التابع للمدينة الرياضية في عمان".



وقدمت الصين أكثر من 1.6 مليار جرعة من اللقاحات لأكثر من 100 دولة ومنظمة دولية حتى الآن وستوفر أكثر من ملياري جرعة بحلول نهاية هذا العام.، وفق السفير.

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