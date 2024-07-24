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الأربعاء، 24-07-2024 04:21 م

وضع أنبوب تغذية لطفلة دون تدخل جراحي بمستشفى الجامعة

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الوكيل الإخباري - وضع فريق طبي بوحدة الجهاز الهضمي للأطفال في مستشفى الجامعة الأردنية، أنبوب تغذية لطفلة باستخدام التنظير، بخطوة واحدة دون تدخل جراحي.

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وقال استشاري الجهاز الهضمي والكبد والتغذية للأطفال في المستشفى، الدكتور فريد خضير، إن الطفلة وعمرها عامان كانت تعاني من تشنجات عصبية متكررة، وتأخر في النمو، وصعوبة في بلع السوائل، ما استدعى وضع أنبوب تغذية دائم لتتناول غداءها بسهولة.


وأضاف أن أنبوب التغذية وُضع على سطح الجلد باستخدام أحدث المعدات والأجهزة، وبمساندة فريق طبي وتمريضي، في عمليّة تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة، مشيرا إلى أن الطفلة خرجت من المستشفى بعد تعافيها وهي تتمتع بصحة جيدة.


وأوضح أن هذه العملية تُجرى عادة على مرحلتين باستخدام التنظير؛ الأولى وضع أنبوب تغذية يمتد خارج الجسم على سطح الجلد وباتجاه المعدة، والثانية تكون بعد 3 أشهر يستبدل خلالها الأنبوب الأول بآخر على سطح الجلد مباشرة.


وأوضح أن ما يميز هذه العملية هو الاستغناء عن المرحلتين السابقتين بعملية واحدة، وهي تجري في الدول المتقدمة باستخدام المنظار الجراحي ومنظار الجراحة التقليدي.

 




 

 


 

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