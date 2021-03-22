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وضع وبائي مطمئن في إربد ونسب الإشغال في المستشفيات جيدة

الإثنين، 22-03-2021 07:02 م

وضع وبائي مطمئن في إربد ونسب الإشغال في المستشفيات جيدة

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الوكيل الاخباري - قال مدير صحة إربد، رياض الشياب، الاثنين، إن الوضع الوبائي في المحافظة "ما زال مطمئنا"، خاصة أن نسب الإشغال في المستشفيات تعتبر جيدة، موضحا أن "النسب متغيرة وتتأثر خلال ساعات، وأن المستشفيات تعمل بكامل طاقاتها دون وجود أي مشاكل تذكر".
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وأوضح الشياب لـ "المملكة"، أن "نسب السعة التشغيلية للأسرة المخصصة لمرضى كورونا في مستشفى إربد الميداني 35% ونسبة الأسرة في وحدة العناية الحثيثة 62%، في حين بلغت نسبة إشغال الأسرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي 90% ومستشفى الأميرة بسمة 35%، وفيما يخص مستشفى اليرموك فلا وجود لأي حالة كورونا".


 




 

 


 

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