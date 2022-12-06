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الثلاثاء، 06-12-2022 09:38 ص

وظائف حكومية شاغرة - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - أعلن كل من المركز الجغرافي الملكي الأردني وبلدية بلعما، عن توفر شواغر على الفئة الثالثة، وفقا لشروط محددة. 

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وبيّن الإعلان المنشور على الصحف اليومية، أن الوظائف الشاغرة هي : ( ميكانيكي أجهزة تكييف وتبريد، مواسرجي، مراقب دوام سائق فئة سادسة).


وأشار إعلان المركز إلى أن على الراغبين بالتقدم للوظائف تقديم طلب عبر الرابط التالي : http://tasweeq.csb.gov.jo/app3/login.php وذلك اعتباراً من صباح يوم  غدٍ الأربعاء ولغاية يوم الثلاثاء الموافق 13/12/2022 .


كما دعت البلدية الراغبين بالتقدم لوظيفة ( سائق فئة سادسة ) تقديم الطلب في مبنى البلدية اعتباراً من اليوم الثلاثاء ولغاية يوم الأربعاء الموافق 14/12/2022.

 

 




 

 


 

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