وظائف حكومية شاغرة في وزارة الطاقة وصندوق التنمية والتشغيل

الوكيل الإخباري - أعلن كل من صندوق التنمية والتشغيل ووزارة الطاقة والثروة المعدنية عن توفر شواغر بالفئة الثالثة.

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وبينت الوزارة في إعلانها، أن الوظائف الشاغرة لديها هي ( لحيم، مستخدم، ) فيما أعلن الصندوق عن توفر الشواغر التالية ( سائق عمومي فئة رابعة، مراسل).



ودعت الوزارة الراغبين بالتقدم للوظائف التقدم بالطلب عبر الرابط التالي ( انقر هنا) ابتداء من يوم الأحد الموافق 27/11/2022 ولغاية يوم الخميس الموافق 1/12/2022.



كما بيّن الصندوق أن على الراغبين بالتقدم للوظائف تقديم الطلب على الرابط التالي ( انقر هنا) اعتباراً من يوم الأحد الموافق 27/11/2022 لغاية يوم الخميس 1/12//2022 .

