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الأحد، 04-12-2022 10:02 ص

وظائف شاغرة في بلديات الهاشمية والاشعري و ام البساتين - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - رصد - أعلنت كل من بلدية الهاشمية الجديدة في الزرقاء، وبلدية الاشعري، وبلدية ام البساتين، وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، عن توفر شواغر فيها على الفئة الثالثة.

وبيّن إعلان البلديات ، المنشور على الصحف اليومية، اليوم الأحد، توفر الوظائف التالية: ( سائق فئة خامسة، سائق فئة سادسة، سائق انشائي، كهربائي، طابع، مراسل، حارس)

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وقالت بلدية ام البساتين إن على الراغبين بالتقدم لاشغال الوظائف المذكورة مراجعة قسم شؤون الموظفين في البلدية اعتباراً من اليوم الأحد ولغاية يوم الأحد الموافق 11/12/2022.


فيما قالت بلدية الهاشمية إن على الراغبين بالتقدم لإشغال الوظائف المذكورة مراجعة قسم شؤون الموظفين في البلدية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 11/12/2022 ولغاية يوم الخميس 15/12/2022.

 

من جهتها بينت بلدية الأشعري أن على الراغبين بالتقدم لإشغال الوظائف مراجعة البلدية اعتبارا من اليوم الأحد، ولغاية يوم الثلاثاء الموافق 8/12/2022 



وتاليا إعلان البلديات: 











 




 

 


 

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