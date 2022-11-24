الخميس 24-11-2022
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الخميس، 24-11-2022 10:11 ص

وظائف شاغرة في بلديتي السرو والجيزة

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الوكيل الإخباري - أعلنت كل من بلديتي السرو والجيزة عن توفر شواغر لديهما بالفئة الثالثة. 

وبيّن إعلان بلدية السرو، أن الوظائف الشاغرة لديها هي ( سائق فئة سادسة) فيما بينت بلدية الجيزة، أن الوظائف الشاغرة لديها هي (سائق فئة خامسة، قياس، طابع). 

ودعت بلدية السور الراغبين بالتقدم للوظيفة مراجعة قسم شؤون الموظفين اعتباراً من اليوم الخميس 24/11/2022 لغاية يوم الخميس 1/12/2022. 

كما دعت بلدية الجيزة الراغبين بالتقدم للوظائف تقديم طلب توظيف في البلدية اعتبارا من يوم الأحد الموافق 27/11/2022 لغاية يوم الخميس 1/12/2022 

وتاليا تفاصيل إعلان الوظائف:

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