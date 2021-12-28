وظائف شاغرة في مؤسسة التدريب المهني - تفاصيل

الوكيل الإخباري - أعلنت مؤسسة التدريب المهني عن توفر عدد من الشواغر لديها بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدينة.



وجاء في إعلان المؤسسة، أن إعلان التوظيف سيكون على حساب شراء الخدمات لمدة 11 شهراً.



وتاليا الشواغر المطلوبة:



أولاً: مدرب مهني للسيارات الهجينة الهايبرد، حاصل على دبلوم شامل فما دون، وخبرته سنتان على الأقل في مجال التخصص، ومقيم في محافظة مأدبا حسب مكان الإقامة المثبت على بطاقة الأحوال المدنية، للعمل في معهد تدريب مادبا، وألا يزيد عمره عن 48 عاماً.



ثانياً: مدربة مهني خياطة، حاصلة على دبلوم شامل فما دون، وخبرتها سنتان على الأقل في مجال الخياطة، ومقيمة في محافظة الطفيلة حسب بطاقة الأحوال المدنية، للعمل في معهد تدريب مهني إناث الطفيلة، وعمرها لا يزيد عن 48 عاماً.



ثالثاً: مدرب حدادة ولحام، حاصل على دبلوم شامل أو ثانوية عامة ناجح، تخصصه إنتاج لحملة الدبلوم، وخبرته في مجاله سنتان على الأقل، ومقيم في محافظات إقليم الوسط (الزرقاء، عمان، مأدبا ، البلقاء) حسب مكان الإقامة المثبت على هوية الأحوال المدنية، للعمل في المعهد الأردني الكوري للتكنولوجيا المتواجد في الزرقاء، ولا يزيد عمره عن 48 عاماً.



للراغبين التقديم لهذه الفرص ممن تنطبق عليهم الشروط مراجعة إدارة مؤسّسة التدريب المهني/ عمان الدوار الثامن خلف وزارة الأشغال العامة والإسكان، يومي الثلاثاء والأربعاء 28-29 / 12 /2021 ما بين الساعة 8:30 لغاية 3:00 عصراً، مصطحبين معهم الوثائق الموضحة في الإعلان.

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