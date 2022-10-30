وظائف شاغرة لدى مؤسسة حكومية اقتصادية

الوكيل الإخباري - أعلنت مؤسسة حكومية اقتصادية عن حاجتها لتعبئة الوظائف الشاغرة التالية حسب الشروط والمواصفات المبينة إزاء الوظائف.

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وبيّن الإعلان أن الشواغر المطلوبة هي ( مهندس تطوير، اختصاصي إدارة مشاريع، اختصاصي علاقات عامة، ضابط تسويق، مدير/ منسق مشاريع.



وأضاف الإعلان أنه على من يجد في نفسه الكفاءة مراجعة موقع المؤسسة لتقديم طلب التوظيف اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 1/11/2022 ولغاية يوم الخميس 10/11/2022، منوهة إلى أن عنوان المؤسسة في منطقة العبدلي خلف وزارة الصناعة والتجارة.



وتاليا تفاصيل الإعلان







