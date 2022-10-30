الأحد 30-10-2022
الوكيل الاخباري

سؤال نيابي حول إدخال مادة مسرطنة للأردن

البلبيسي: توزيع فحوصات الكوليرا السريعة على كافة مديريات الصحة

افتتاح القمة العربية الأولى لريادة الأعمال

لبنان.. ميشال عون يترك منصبه اليوم

المياه: بئر البحاث المؤجرة لمستثمر مهجورة وغير صالحة للشرب

كشف آلية صرف دعم المحروقات لمشغلي قطاع النقل في الأمانة

أسعار الذهب في المملكة اليوم

تعديل أوقات عمل جسر الملك حسين (تفاصيل)

وظائف شاغرة لدى مؤسسة حكومية استثمارية - تفاصيل

الاتصالات تدعو أصحاب المتاجر الإلكترونية لتقديم الشكاوى ضد شركات التوصيل

الأحد، 30-10-2022 09:50 ص

وظائف شاغرة لدى مؤسسة حكومية اقتصادية

333-7


الوكيل الإخباري - أعلنت مؤسسة حكومية اقتصادية عن حاجتها لتعبئة الوظائف الشاغرة التالية حسب الشروط والمواصفات المبينة إزاء الوظائف.

اضافة اعلان


وبيّن الإعلان أن الشواغر المطلوبة هي ( مهندس تطوير، اختصاصي إدارة مشاريع، اختصاصي علاقات عامة، ضابط تسويق، مدير/ منسق مشاريع.


وأضاف الإعلان أنه على من يجد في نفسه الكفاءة مراجعة موقع المؤسسة لتقديم طلب التوظيف اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 1/11/2022 ولغاية يوم الخميس 10/11/2022، منوهة إلى أن عنوان المؤسسة في منطقة العبدلي خلف وزارة الصناعة والتجارة.


وتاليا تفاصيل الإعلان 





 




 

 


 

إقرأ ايضا
بؤببب

البلبيسي: توزيع فحوصات الكوليرا السريعة على كافة مديريات الصحة

635e28b8d493a

افتتاح القمة العربية الأولى لريادة الأعمال

وزارة المياه والري

المياه: بئر البحاث المؤجرة لمستثمر مهجورة وغير صالحة للشرب

_229160_9521

كشف آلية صرف دعم المحروقات لمشغلي قطاع النقل في الأمانة

udxbNNUGtl8Ms5PTOOEuxBF19mUo5BqwGx91Nkn3

تعديل أوقات عمل جسر الملك حسين (تفاصيل)

620191214378551896858

وظائف شاغرة لدى مؤسسة حكومية استثمارية - تفاصيل

أخبار متعلقة
fbb293bab1fb35d49617a4b5d70bf932

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية في سلطة وادي الأردن - أسماء

310311678_850513862635802_824383782399227639_n

9 وظائف شاغرة في بلدية الجنيد - تفاصيل

50ea09e6-ae0b-47f7-9d3b-369b5d5d0ac6

الشمالي يؤكد أهمية تعزيز ثقافة التميز للارتقاء بمستوى الخدمات

146d3b3aeb15da3fd806ddb4288e3ddd

عطاء لشراء 100 -120 الف طن قمح

Pesticides39

وزارة الزراعة تطلق خدمة أتمتة تسجيل المبيدات

2e22ae852615e7060bebd159ddd8e441

المجلس الثقافي البريطاني في الأردن ينظم حفل وداع لمديره القطري سامر شيا