وظائف للممرضين الأردنيين في الكويت - تفاصيل

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة طبية كبرى في دولة الكويت، عن توفر شواغر لديها لاستقطاب ممرضين وممرضات ذكور و أناث في التخصصات التالية:

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- ER / ذكور وإناث

- ICU / ذكور وإناث

- CCU / ذكور وإناث

- OT & Recovery / إناث فقط

- ANCU (NICU & SCBU) / اناث فقط

- Well Baby Nursery / اناث فقط

- Medical / اناث وذكور

- Pediatric / اناث فقط

- Surgical / اناث فقط

- OBS & Gynecology / اناث فقط

- IN Vitro Fertilization / اناث فقط.

- Urology / اناث فقط.

- Endoscopym / ERCP / اناث فقط

-Dermatology / اناث فقط.

- Ophthalmology / اناث فقط

- Radiology (Cath Lab) – اناث فقط.

.تمريض عيادات اناث

- Dental / اناث فقط



وبينت الشركة أنه يجب على المتقدمين أن تتوفر فيهم عدة شروط وهي :



- شهادة البكالوريوس في التمريض.

- خبرة لا تقل عن سنتين في القسم المطلوب.

- أن لا يتجاوز العمر ال 35 عاما.

- اجادة اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة يعتبر شرط أساسي.



وعن الامتيازات بينت أنه يتوفر تأمين سكن او بدل سكن للمتزوج تأمين مواصلات الراتب 550 دينار كويتي .





وطلبت إرسال جميع هذه الأوراق المطلوبة بمدة أقصاها يوم الخميس الموافق 29/12/2022 على البريد الإلكتروني [email protected] مع ضرورة ذكر اسم القسم في موضوع الإيميل.