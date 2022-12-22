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الخميس، 22-12-2022 04:29 م

وظائف للممرضين الأردنيين في الكويت - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة طبية كبرى في دولة الكويت، عن توفر شواغر لديها لاستقطاب ممرضين وممرضات ذكور و أناث في التخصصات التالية:

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- ER  / ذكور وإناث
- ICU / ذكور وإناث
- CCU / ذكور وإناث
- OT & Recovery / إناث فقط
- ANCU (NICU & SCBU)  / اناث فقط
- Well Baby Nursery / اناث فقط
- Medical  / اناث وذكور
- Pediatric / اناث فقط
- Surgical / اناث فقط
- OBS & Gynecology / اناث فقط
- IN Vitro Fertilization  / اناث فقط.
- Urology / اناث فقط.
- Endoscopym / ERCP  / اناث فقط
-Dermatology  / اناث فقط.
- Ophthalmology  / اناث فقط
- Radiology (Cath Lab) – اناث فقط.
.تمريض عيادات اناث 
- Dental  / اناث فقط

وبينت الشركة أنه يجب على المتقدمين أن تتوفر فيهم عدة شروط وهي :

- شهادة البكالوريوس في التمريض.
- خبرة لا تقل عن سنتين في القسم المطلوب.
- أن لا يتجاوز العمر ال 35 عاما.
- اجادة اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة يعتبر شرط أساسي.

وعن الامتيازات بينت أنه يتوفر تأمين سكن او بدل سكن للمتزوج تأمين مواصلات الراتب 550 دينار كويتي .


وطلبت إرسال جميع هذه الأوراق المطلوبة بمدة أقصاها يوم الخميس الموافق 29/12/2022 على البريد الإلكتروني [email protected]  مع ضرورة ذكر اسم القسم في موضوع الإيميل.


 




 

 


 

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