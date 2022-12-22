وظائف للممرضين الأردنيين في الكويت - تفاصيل

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة طبية كبرى في دولة الكويت، عن توفر شواغر لديها لاستقطاب ممرضين وممرضات ذكور و أناث في التخصصات التالية:
- ER / ذكور وإناث
- ICU / ذكور وإناث
- CCU / ذكور وإناث
- OT & Recovery / إناث فقط
- ANCU (NICU & SCBU) / اناث فقط
- Well Baby Nursery / اناث فقط
- Medical / اناث وذكور
- Pediatric / اناث فقط
- Surgical / اناث فقط
- OBS & Gynecology / اناث فقط
- IN Vitro Fertilization / اناث فقط.
- Urology / اناث فقط.
- Endoscopym / ERCP / اناث فقط
-Dermatology / اناث فقط.
- Ophthalmology / اناث فقط
- Radiology (Cath Lab) – اناث فقط.
.تمريض عيادات اناث
- Dental / اناث فقط
وبينت الشركة أنه يجب على المتقدمين أن تتوفر فيهم عدة شروط وهي :
- شهادة البكالوريوس في التمريض.
- خبرة لا تقل عن سنتين في القسم المطلوب.
- أن لا يتجاوز العمر ال 35 عاما.
- اجادة اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة يعتبر شرط أساسي.
وعن الامتيازات بينت أنه يتوفر تأمين سكن او بدل سكن للمتزوج تأمين مواصلات الراتب 550 دينار كويتي .
وطلبت إرسال جميع هذه الأوراق المطلوبة بمدة أقصاها يوم الخميس الموافق 29/12/2022 على البريد الإلكتروني [email protected] مع ضرورة ذكر اسم القسم في موضوع الإيميل.