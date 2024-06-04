وفاة أبو الطيب صاحب أول ميدالية ذهبية للأردن في الدورات العربية

الوكيل الاخباري-

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توفي رئيس هيئة رواد الحركة الرياضية والشبابية الأردنية محمد جميل أبو الطيب، صباح الاثنين، عن عمر يناهز 89 عاماً، وفق ما أفادت الهيئة الثلاثاء.وقال الأمين العام للهيئة محمد قدري حسن، إن الهيئة "ستبقى فخورة بما حققه أبو الطيب في مسيرته الحافلة، وأن الهيئة ستقوم بواجبها لتخليد ذكرى الفقيد الراحل"، واستذكرت الهيئة "مناقب الفقيد وإنجازاته وما قدمه لمسيرة الهيئة للحركة الرياضية والشبابية والأولمبية على امتداد سلسلة من العقود".ويعد أبو الطيب صاحب أول ميدالية ذهبية للأردن في الدورات العربية (ذهبية مسابقة الرمح في الدورة الثانية في بيروت عام 1957)، وأول أردني يحصل على دبلوم التربية الرياضية من المعهد العالي في مصر عام 1958.كما أن أبو الطيب أول من أدخل لعبة كرة اليد إلى الأردن عام 1958، ومدير دائرة النشاطات الرياضية والتربوية في وزارة التربية والتعليم، ومدير عام سابق لمؤسسة رعاية الشباب، وأمين عام سابق لوزارة الشباب والرياضة، ونائب رئيس رابطة اللاعبين الأردنيين الدوليين الثقافية.إضافة إلى أنه عضو سابق في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأردنية، وعضو اللجنة الفنية للاتحاد العربي للألعاب الرياضية، وعضو لجنة تعريب المصطلحات الرياضية، ورئيس سابق لاتحاد ألعاب القوى، وعضو سابق في الاتحاد الأردني لكرة القدم، القائد العام لكشافة ومرشدات الأردن، وأول رئيس لجمعية الكشافة والمرشدات الأردنية.