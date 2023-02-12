وفاة أردني بقطر اثر نوبة قلبية

الوكيل الإخباري- ليلى القرشي



توفي المواطن الأردني خلدون محمد الفوارس 48 عاماً في دولة قطر اثر ازمة قلبية مفاجئة يوم الجمعة . اضافة اعلان





وقال شقيقه في حديث لـ "الوكيل الإخباري" ان خلدون يعمل مهندس مدني في قطر منذ 15 عاماً وانه متزوج ولديه 3 أبناء ، اكبرهم ابنته ذات الـ 14 عاماً وطفلان بعمر الـ 11 و13 عام .



وفي آخر لحظاته روى شقيقه نقلاً عن زوجته ان خلدون خرج صباح يوم الجمعة لشراء مستلزمات المنزل كالمعتاد ،وفور عودته طلب اخذ قسط من الراحة قبل صلاة الظهر حينها سقط خلدون وغاب عن الوعي لتستنجد زوجته برجال الدفاع المدني وفور وصوله للمستشفى حاولوا مرارا اغاثته لكن قلبه توقف وتوفي اثر نوبة قلبية .



ووصف شقيقه بقلب يعتصر بأن خلدون كان رجل محب للخير ومقرب لقلوب أبناء بلدته ولم يكن يعاني من اية اعراض قبل وفاته .



وأكد شقيقه انه بالتنسيق مع وزراة الخارجية الأردنية سيصل جثمان شقيقه مساء اليوم إلى أرض الوطن ليتم الصلاة عليه غداً الاثنين بعد صلاة الظهر ودفنه في مسقط رأسه اربد - دير أبي سعيد .