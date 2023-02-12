الأحد 12-02-2023
الوكيل الاخباري

الزراعة: لمس نتائج حصر الحمى القلاعية نهاية الأسبوع الحالي

السفارة الأمريكية في الأردن تعلن عن فرصة عمل

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

"الوكيل" ينشر تفاصيل خطة إعطاء وتوزيع لقاحات الحمى القلاعية على المزارع

صندوق النقد: للزلزال تأثير كبير جدا على اقتصاد تركيا

الجيش: إصابة عدد من المهربين وفرار آخرين في محاولة تهريب من سوريا

الملك يغادر إلى مصر للمشاركة في مؤتمر دعم القدس

انهيارات بمقبرة ذيبان في مادبا بسبب الأمطار- صور

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة شاب وزوجته في سحاب

الغذاء والدواء: منتجات التونة المعلبة المتداولة في الأردن آمنة

الأحد، 12-02-2023 10:37 ص

وفاة أردني بقطر اثر نوبة قلبية

2 (8)


الوكيل الإخباري- ليلى القرشي

توفي المواطن الأردني خلدون محمد الفوارس 48 عاماً في دولة قطر اثر ازمة قلبية مفاجئة يوم الجمعة .اضافة اعلان


وقال شقيقه في حديث لـ "الوكيل الإخباري" ان خلدون يعمل مهندس مدني في قطر منذ 15 عاماً وانه متزوج ولديه 3 أبناء ،  اكبرهم ابنته ذات الـ 14 عاماً  وطفلان بعمر الـ 11 و13 عام .

وفي آخر لحظاته روى شقيقه نقلاً عن زوجته ان خلدون خرج صباح يوم الجمعة لشراء مستلزمات المنزل كالمعتاد  ،وفور عودته طلب اخذ قسط من الراحة قبل صلاة الظهر حينها سقط خلدون وغاب عن الوعي لتستنجد زوجته برجال الدفاع المدني  وفور وصوله للمستشفى حاولوا مرارا اغاثته لكن قلبه توقف وتوفي اثر نوبة قلبية  .

ووصف شقيقه بقلب يعتصر  بأن خلدون كان  رجل محب للخير ومقرب لقلوب أبناء بلدته  ولم يكن يعاني من اية اعراض قبل وفاته . 

وأكد شقيقه انه  بالتنسيق مع وزراة الخارجية الأردنية سيصل جثمان شقيقه مساء اليوم  إلى أرض الوطن  ليتم الصلاة عليه غداً الاثنين بعد صلاة الظهر  ودفنه في مسقط رأسه اربد  - دير أبي سعيد .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
سسس

السفارة الأمريكية في الأردن تعلن عن فرصة عمل

ييييي

"الوكيل" ينشر تفاصيل خطة إعطاء وتوزيع لقاحات الحمى القلاعية على المزارع

جيش جديد

الجيش: إصابة عدد من المهربين وفرار آخرين في محاولة تهريب من سوريا

news_odd1fjikvc

أعداد زوار الأردن الشهر الماضي تتجاوز مستوياتها بعامي 2019 و2022

الملك9

الملك يغادر إلى مصر للمشاركة في مؤتمر دعم القدس

329103722_6235256896496344_7052468894439520817_n

انهيارات بمقبرة ذيبان في مادبا بسبب الأمطار- صور

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-02-07 at 09.54.06

تفاصيل نجاة أردني خرج من تحت الأنقاض بتركيا بعد حصار 19 ساعة

ق

الأردن يشارك اليوم في مؤتمر الكونغرس العالمي للهندسة والتكنولوجيا بالدوحة

الدفاع المدني 4

وفاة مواطن وإصابة شقيقته اختناقا بغازات المدفأة بإربد

الملك

الملك يعود إلى أرض الوطن بعد جولة شملت قطر وكندا والولايات المتحدة

4

الملك يبحث مع أمير قطر فرص توسيع التعاون الثنائي

file (1)

الملك يغادر أرض الوطن إلى قطر وكندا والولايات المتحدة