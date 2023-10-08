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الأحد، 08-10-2023 02:44 م

وفاة أردني في جورجيا اثر سقوطه من مرتفع جبلي

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الوكيل الإخباري- ليلى القرشي

 

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توفي الأردني محمد كامل في جورجيا يوم الثلاثاء الماضي بعد سقوطه من مرتفع جبلي اثناء رحلة سياحية.

وسيشيع جثمان المرحوم محمد كامل اليوم الاحد بعد الصلاة عليه في سحاب .

وقال احد أقارب الفقيد لـ "الوكيل الإخباري" أن محمد كامل كان في رحلة سياحية في جورجيا حينما سقط من مرتفع جبلي، مما أدى إلى دخوله في العناية الحثيثة لمدة أسبوعين، ليفارق الحياة الثلاثاء الماضي .

واشاروا ان  جثمان الفقيد وصل اليوم الى الاردن.

ونعت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات احد اعضائها محمد كامل " ابو هيثم" وكان قد شغل منصباً إدارياً فيها على مر السنوات السابقة.

 




 

 


 

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