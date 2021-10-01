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الجمعة، 01-10-2021 05:35 م

وفاة أردني وزوجته بحادث سير في السعودية تشعل مواقع التواصل

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الوكيل الإخباري - اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بخبر وفاة أردني وزوجته، ظهر اليوم الجمعة، إثر تعرضهم لحادث سير مروع على الطريق الواصل بين العاصمة السعودية الرياض ومحافظة الأحساء.

وسيطرت الفاجعة على المواقع ، وتوشحت العديد من الصفحات بالسواد ، عدا عن الدعاء لهما بالرحمة والمغفرة ، ولذويهما بالصبر والسلوان .

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وما زالت حوادث السير في المملكة العربية السعودية تحصد المزيد من الأرواح .

 

ومن جهتها أوضحت أن السفارة الأردنية في الرياض تتابع مع السلطات السعودية المختصة الإجراءات كافة المتعلقة بالمتوفين، وإجراء ما يلزم لإنهاء استلام الجثامين لدفنهما في السعودية أو نقلهم إلى الأردن.

 

 

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