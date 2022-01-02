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الأحد، 02-01-2022 03:55 م

وفاة أكبر معمرة بلواء الكورة عن عمر 106 سنوات ولديها 120 حفيدا

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 الوكيل الاخباري - شُيع في بلدة الأشرفية بلواء الكورة غربي إربد، اليوم الأحد، جثمان أكبر معمرة، وهي الحاجة فاطمة محمود الحمود عن عمر يناهز 106 سنوات ولديها نحو 120 حفيداً من الذكور والإناث.

وقال نجل المعمرة، حسين بني ارشيد لوكالة الانباء الأردنية (بترا)، إن والدته أنجبت من المرحوم والده (الذي عاش أيضا نحو 115عاماً، وتوفي في العام 2007) 10 أبناء منهم 6 ذكور، توفي منهم اثنان قبل سنوات، كما توفيت إحدى بناتها في السبعينيات من عمرها قبل 12 عاما.

وأضاف أن والدته ظلت على مدى سنوات عمرها تتمتع بذاكرة وصحة جيدة تعينها على الحركة لوحدها، وكانت تسرد لهم حكايات عن نهايات الحكم العثماني، وأيام الخير والغلال والبركة قديماً، ولم تكن تعاني من أية أمراض مزمنة سوى في آخر 4 شهور عندما بدأت تشعر بالوهن.

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