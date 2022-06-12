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الأحد، 12-06-2022 09:08 ص

وفاة إثر 389 حادثا مروريا خلال 24 ساعة

شرطة سير (3)


الوكيل الإخباري - توفي شخص إثر 389 حادث مروري وقع خلال الـ24 ساعة الماضية على مستوى المملكة.

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وقالت إدارة السير، اليوم الأحد، إن الوفاة جاءت بسبب حادث تصادم بين مركبتين ضمن اختصاص العاصمة عمّان.

 

وأضافت أن كافة الإدارات المرورية تعمل على الارشاد والتوجيه من خلال مرتباتها في الميدان، حيث قدمت العديد من المساعدات الإنسانية لمستخدمي الطرق الداخلية والخارجية.

 

وأشارت إلى ضبط عدد من المخالفات الخطرة على الطرق وخاصة تجاوز السرعات المقررة والمسير بعكس اتجاه السير في الطرق المفصولة بجزر وسطية.

 

ودعت مستخدمي الطرق إلى الالتزام بأولويات وقواعد المرور حافظا على السلامة العامة.

 



 




 

 


 

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